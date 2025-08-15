Esplora tutte le offerte Sky
Napoli su Diouf, chi è l'obiettivo di mercato della squadra di Conte

Calciomercato

Il Napoli è interessato al centrocampista francese del Lens: pochi gol (anche se la Fiorentina ne ricorda uno in Conference) ma grande capacità di strappare e avviare così le azioni. Cosa può portare alla rosa di Conte? Intanto però il Lens lo ha schierato titolare nella prima giornata di Ligue 1

NAPOLI, PRIMI CONTATTI PER DIOUF

Antonio Conte ha detto chiaramente che la rosa è da completare, e il Napoli continua a muoversi sul mercato per trovare i tasselli giusti. L’ultima idea risponde al nome di Andy Diouf, centrocampista del Lens con cui c’è già stato un primo contatto. Ma perché interessa al Napoli? E quali caratteristiche aggiungerebbe alla rosa di Conte?

Chi è Andy Diouf

Francese di origini senegalesi, 22 anni (è nato a Neuilly-sur-Seine il 17 maggio 2003), Diouf è un giocatore al quale non bisogna chiedere certo i gol. Piuttosto, è un centrocampista capace di dare equilibrio alla squadra, con buona capacità di recuperare palloni e ottima gamba quando si tratta poi di far ripartire l’azione, che ama spesso avviare con strappi improvvisi palla al piede. Mancino, alto 187 centimetri, il Lens l’ha prelevato dal Basilea due anni fa, nel 2023, pagandolo 14 milioni di euro; con il Napoli non si è ancora parlato di cifre, ma sembra ovvio che i francesi sperino in una plusvalenza.

Napoli, da Gutierrez e Juanlu a Diouf: il punto sul mercato

In campo in Ligue1: messaggio al Napoli?

Diouf è cresciuto nelle giovanili del Psg e del Rennes, club con cui ha debuttato nel 2021 in Ligue 1. Nell’estate 2022 inizia la sua ascesa: in prestito con diritto di riscatto al Basilea, dove gioca una grande stagione, gli svizzeri investono 5,5 milioni per riscattarlo e lo rivendono immediatamente a 14 al Lens. Qui si conferma, specialmente nell’ultima stagione, con 37 presenze a renderlo titolare inamovibile. “Posizione” da cui ha iniziato anche la nuova stagione, dato che nella prima giornata di Ligue 1 giocata sabato 16 agosto (il giorno dopo i contatti con il Napoli), il Lens non ha certo pensato a “preservarlo” in previsione di una possibile trattativa, mandandolo in campo dal 1’ contro il Lione (0-1 per il Lione) e facendogli giocare tutti i 90’. Un messaggio al Napoli?

Quel gol alla Fiorentina

Un po’ di Italia, Diouf, l’ha già incrociata. È successo nella stagione 2022/23, quando giocava con la maglia del Basilea e arrivò fino alla semifinale di Conference League, eliminato poi dalla Fiorentina. Titolare sia all’andata (viola battuti 2-1 in casa) che al ritorno (quando la Fiorentina la ribaltò ai supplementari, 3-1), Diouf segnò al Franchi una delle sue tre reti di quella stagione (tutte in Conference), con un’azione che lo “spiega” bene. Palla ricevuta sulla linea di metacampo e strappo verso la difesa schierata in linea, avversario in uscita dalla linea saltato portandosi la palla sul sinistro e mancino rasoterra preciso a fil di palo, dal limite dell’area.

