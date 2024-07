L'Arsenal ufficializza il riscatto di David Raya, già in prestito dal Brentford nella stagione 2023/24, e con i suoi 31.9 milioni diventa l'ottavo portiere più costoso della storia. In testa c'è sempre Kepa. Tre i portieri italiani in top 20. Ecco la classifica completa

