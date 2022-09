Il sito specializzato Transfermarkt ha aggiornato i nuovi valori di mercato dei calciatori. Per quanto riguarda i portieri, i più preziosi sono due campioni d'Europa: Thibaut Courtois in prima e Gianluigi Donnarumma in seconda posizione. La Serie A ha soltanto un esponente tra i primi 20 posti. Il campionato più rappresentato è la Premier League, mentre la Spagna è il Paese con i guantoni più a peso d'oro