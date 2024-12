Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Ultima partita dell'anno per Juventus e Fiorentina, che domenica alle 18 chiuderanno il loro 2024 all'Allianz Stadium di Torino (gara in diretta su su Sky Sport e in streaming su NOW). Thiago Motta avrà di nuovo a disposizione Cambiaso che giocherà dall'inizio così come Koopmeiners. Nella Viola tornerà Dodò sulla corsia di destra dopo aver scontato il turno di squalifica, occhio al possibile cambio di modulo che interesserebbe Sottil e Mandragora

