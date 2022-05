2/10 ©LaPresse

È stato detto tante volte e senza dubbio non si può che partire da quel giorno per analizzare l'evoluzione del Milan che è arrivato a vincere lo scudetto: 22 dicembre 2019. Bergamo, Atalanta-Milan. Risultato finale: 5-0. Una sconfitta pesantissima, il punto più basso della gestione Pioli, all'epoca arrivato da poco sulla panchina rossonera al posto dell'esonerato Giampaolo. È stato quello il momento in cui la società ha deciso di puntare su un giocatore determinante per la squadra in campo e fuori...