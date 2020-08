Come "giocherebbe" la Serie A se schierasse in una formazione i suoi undici calciatori con la valutazione di mercato più alta ruolo per ruolo? La risposta affidata al portale Transfermarkt. Il totale della top 11 vale ben 635 milioni. Cinque le squadre rappresentate. E ci sono subito due nuovi colpi di mercato. Eccoli in campo con un ipotetico 4-2-3-1