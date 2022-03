21/21

Dopo il mercato invernale la Juventus si consolida in vetta, grazie all'acquisto di Vlahovic che "compensa" la perdita di valore di altri gioielli come De Ligt o Dybala: nel complesso, il valore della rosa bianconera resta stabile. Cala invece quello della Roma, che esce dalla top5.



Questa la top 10 per valore delle rose prima del mercato invernale (e le posizioni guadagnate o perse rispetto a oggi):