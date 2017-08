Termina ufficialmente la parentesi di Gary Medel in maglia nerazzurra. Dopo l'ufficialità pubblicata dal club turco attraverso un post pubblicato su Twitter con le prime foto in maglia bianconera, il cileno può cominciare la sua nuova avventura nel campionato turco. Ma prima di concentrarsi sulla sua nuova avventura, il cileno ha voluto salutare la sua ex squadra: ecco le parole pubblicate sul profilo Instagram del centrocampista, che ha ricordato le tre stagioni in maglia nerazzurra ringraziando tutto l'ambiente Inter: "Lasciare l'Inter non è facile per me. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fanno parte di questi 3 anni meravigliosi. Ai miei compagni di tante battaglie, agli allenatori, ai medici, ai fisioterapisti, ai magazzinieri, ai cuochi, e a tutte le persone che lavorano in questo meraviglioso Club. Ai dirigenti, che sono stati sempre molto vicino a me. E soprattutto ai Tifosi che mi mostrano tanta affetto ! Buona fortuna per ciò che sta arrivando, vi seguirò sempre. Un abbraccio e FORZA INTER !!!"

L'affare

L'accordo per chiudere la trattativa tra i due direttori sportivi Naibi e Ausilio per il centrocampista cileno è stato trovato sulla base di tre milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. L'Inter ha iniziato così ha sfoltire la rosa in vista della prossima stagione, nella quale i nerazzurri non disputeranno le coppe europee e per questo motivo hanno bisogno di diminuire il numero di uomini a disposizione di Spalletti. Nel frattempo l'allenatore toscano e i dirigenti dell'Inter dovranno risolvere anche il problema Kondogbia, che ha deciso di saltare intenzionalmente l'allenamento con la squadra.