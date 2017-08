Tutti pazzi per Patrik Schick, ormai un "must" di questo mercato. Richiestissimo, cercatissimo. Dall'estero alla Serie A, con l'Inter sempre in pole position per portarlo subito a San Siro. E ora? Occhio anche alla Roma, che già a giugno aveva incontrato la Samp a Milano per cercare di trattare la cessione dell'attaccante. E sabato mattina è tornata alla carica: incontro nelle capitale tra il ds Ramon Monchi e Daniele Pradè, sul piatto il futuro di Schick. Un meeting, sì. Restano da capire sia l'entità dell'offerta della Roma - a caccia di una punta come lui - e la volontà del giocatore, su cui ci sono varie squadre. In primis l'Inter, che nei giorni scorsi ha cenato proprio con la Samp per cercare di venire a capo dell'affare. I nerazzurri stanno valutando la formula con cui arrivare all'attaccante, magari un prestito con obbligo legato al numero di presenze (non più un trasferimento a titolo definitivo quindi). La Samp, nel frattempo, studia il da farsi e incontra le altre pretendenti: la Roma torna alla carica...

L'Inter sempre in pole, la formula...

Un pallino, un chiodo fisso: l'Inter punta Schick e vuole anticipare la concorrenza. Nei giorni scorsi, infatti, c'è stata una cena a Forte dei Marmi proprio con la Samp, Ausilio e Romei protagonisti. L'Inter vuole prenderlo con una formula diversa però, non più a titolo definitivo. E si sta trattando su altre basi, come ad esempio un prestito molto oneroso con un diritto o un obbligo di riscatto legati a un certo numero di presenze. La Samp vuole incassare subito. Accetteranno l'offerta? Si vedrà, l'Inter continua il pressing per l'attaccante ceco.