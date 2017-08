Grande fiducia in crescita per un nuovo rinforzo e possibile, nuovo tassello difensivo in arrivo per Massimiliano Allegri: per Benedikt Howedes, la Juventus resta convinta di essere in pole e di poter chiudere l'operazione in caso di decisione definitiva. Ok del giocatore ottenuto ed operazione in corso con lo Schalke 04 per chiudere, eventualmente, l'affare: l'Inter resta comunque in corsa sul giocatore, non intenzionata a mollare, ma al momento figura alle spalle dei bianconeri nello sprint finale. Con una fiducia crescente, tra Marotta e i dirigenti bianconeri, per portare Benedikt Howedes a Torino.



E l'Inter aspetta Mangala...

Attenzione però, su Howedes c'è anche lo Spartak Mosca di Carrera (fresco campionato di Premier russa): ha presentato un'offerta di 9 milioni, ma il giocatore - nel caso di duello con le italiane - preferirebbe giocare in Serie A. Servirà un prestito con obbligo di riscatto per strappare il centrale allo Schalke 04. Prestito oneroso invece? Operazione difficile, anche se il suo allenatore - Domenico Tedesco - l'ha escluso dai titolari. Affare percorribile quindi. L'Inter aspetta Mangala invece, c'è già il "sì" del giocatore ma manca quello definitivo del Manchester City (ancora non convinto).