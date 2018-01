Juventus, Pjaca in prestito allo Schalke 04

L'infortunio, il calvario e il ritorno

"Parleremo col ragazzo e valuteremo insieme cosa è meglio per lui e per la Juve. Vuole giocare ed è un giocatore importante": così aveva parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, riferendosi proprio a Marko Pjaca. La Juventus, infatti, ha tante soluzioni nel ruolo del croato: ci sono Cuadrado, Mandzukic, Bernardeschi e Douglas Costa a giocarsi due maglie sugli esterni. Non c'è spazio quindi per Pjaca, che è reduce da mesi difficili dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio in seguito all'infortunio rimediato in un'amichevole tra Croazia ed Estonia. In questi mesi, l'esterno croato, ha giocato soltanto con la Primavera e non ha collezionato presenze in prima squadra in questa prima parte di stagione. Ora, per lui, una nuova opportunità per rimettersi in gioco, per poi ritornare alla Juventus più forte a giugno: lo aspetta lo Schalke 04.