Offerta ufficiale al Barça: prestito gratuito con diritto di riscatto

E dopo aver avanzato la prima proposta a Rafinha, l'Inter ha fatto pervenire anche al Barcellona un'offerta ufficiale. Prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni più 3 di bonus, queste le basi sulle quali andrà avanti la trattativa. Nessun obbligo di riscatto dunque per i nerazzurri, interessati principalmente alle condizioni fisiche del giocatore, che non scende in campo da ben otto mesi. Una risposta da parte del club catalano è attesa in serata, ma sembrerebbe che i blaugrana potrebbero pretendere di più per lasciar partire Rafinha. Qualora si dovesse raggiungere un accordo, prima della eventuale firma verranno fatte visite mediche accurate per valutare l'idoneità del brasiliano.