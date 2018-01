In un gennaio senza troppi impegni, la Juventus non resta assolutamente ferma. Dopo un inizio di stagione traballante, la squadra di Massimiliano Allegri ha ricominciato a macinare punti al ritmo degli ultimi anni, nonostante il Napoli, capolista, non sembri intenzionato a fermarsi. Recuperata la forma migliore dei suoi giocatori - Dybala a parte, che resta uno degli uomini bianconeri più in difficoltà - la Juve può ora anche concentrarsi sul futuro, che non significa solo campo. Il calciomercato della prossima estate, infatti, sarà un crocevia importante per le ambizioni della società, intenzionata più che mai a restare al top. E i movimenti di questo inverno, tutti (finora) proiettati in avanti, lasciano trapelare appunto la volontà di restare competitivi nel lungo periodo, per cercare di vincere magari quella Champions League che tanto turba i pensieri dei tifosi e dei giocatori bianconeri.

Giovani e futuro: le linee guida del mercato della Juventus

Dai movimenti compiuti da Marotta e Paratici in questo gennaio, l’idea bianconera per il calciomercato sembra più che chiara: servono giovani competitivi per guardare con ottimismo al futuro. Giovani italiani sì, ma anche stranieri: è il caso di Emre Can, che sembra ormai destinato a vestire la maglia della Juventus nulla prossima stagione. Nomi importanti, per preparare un’estate altrettanto importante. Servirà, tra le altre cose, colmare il vuoto che, pian piano, stanno lasciando i senatori, soprattutto nel reparto difensivo. Per questo motivo è già stato acquistato Mattia Caldara, ormai una colonna dell’Euro-Atalanta, così come si prepara il ritorno di Leonardo Spinazzola, che la dirigenza juventina già voleva indietro nella scorsa campagna estiva dello scorso anno. Ma l’idea societaria è di guardare anche oltre, assicurandosi giovanissimi da crescere come Barella e Han, entrambi richiesti al Cagliari; oppure di instaurare sinergie utili a gestire le diverse situazioni di mercato, come quella con la Sampdoria. Una Juve che, insomma, continua a pianificare, un passaggio chiave per continuare a vincere.