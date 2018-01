"Per operare sul mercato bisogna avere i soldi. Voi sapete la nostra situazione economica". Firmato Monchi. Parole chiare quelle del direttore sportivo della Roma Monchi al termine della partita contro l'Atalanta. In questo calciomercato di gennaio la Roma non ha la disponibilità economica per comprare. Se ci saranno cessioni si potrà operare sul mercato, in caso contrario si rimane così. Un mercato in uscita che avrà per protagonisti solo profili secondari all'interno della rosa– come ad esempio Castan – e che non riguarderanno i big. Solo se si creerà un tesoretto con giocatori di seconda fascia si rinforzerà la rosa. Una progettualità non nuova dalle parti di Trigoria. La stessa che ha contraddistinto la scorsa sessione estiva di calciomercato. Prima le cessioni – Salah, Rudiger e Paredes – poi gli acquisti. Sontuosi, numerosi ed economicamente importanti ma che ad oggi non hanno reso quanto ci si sarebbe aspettato. Dato Kolarov come l'acquisto migliore per rapporto qualità-prezzo, l'apporto praticamente nullo dei vari Schick, Defrel, Under, Karsdorp, Moreno ha fatto sì che la nuova Roma di Di Francesco e Monchi fosse in realtà la “vecchia” Roma di Spalletti e Sabatini.

Il mercato di gennaio: le linee guida

Ecco quindi l'altro punto cardine del mercato di gennaio: valorizzare e recuperare gli acquisti estivi. L'ha ammesso senza mezzi termini lo stesso direttore sportivo giallorosso: “Le soluzioni dobbiamo trovarle non nel mercato, ma dentro Trigoria”. Il vero obiettivo della seconda parte di stagione della Roma è chiaro e abbraccia due aree: campo e mercato. Fare quadrato e ripartire, per bloccare l'emorragia di risultati avuta a dicembre. Ma soprattutto “riacquistare” tutti quei giocatori, che, per un motivo o per un altro, non hanno dato l'apporto che ci si sarebbe aspettato. Mercato sbagliato? Scelte azzardate? Le accuse a Monchi non mancate, soprattutto perché il campo ha già emesso delle sentenze. Fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla lotta Scudetto e un quinto posto in classifica che, attualmente, escluderebbe i giallorossi dall'Europa dei "grandi". La qualificazione agli ottavi di Champions League è stata centrata, ma a gennaio sembra già essere un palliativo di una stagione negativa.