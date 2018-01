Il doppio no viola, la "quasi" partenza di Kakà e le eterne promesse di Hamsik e Di Natale

La stagione prima invece due contemporanei rifiuti avevano scombussolato il mercato italiano. La Fiorentina è in grave crisi finanziaria e ha bisogno di vendere per ripianare i suoi debiti. I sacrificati sono Toldo e Rui Costa e la viola ci mette poco a trovare un accordo con il Parma, disposto a versare 140 miliardi di lire per averli entrambi. Manca solo la firma dei giocatori per ufficializzare il tutto, ma sia il portiere che il trequartista si rifiutano perché non accettano la destinazione. La Fiorentina non può far altro che accettare la decisione ed è costretto a venderli qualche giorno dopo a cifre minori. Entrambi prendono un treno con direzione Milano, ma raggiungono sponde differenti: Rui Costa si accorda con il Milan, mentre Toldo finisce all’Inter. Un biglietto in uscita da Milano è quello invece che ha in mano Kakà nel gennaio 2009. Il Manchester City passa in mano agli sceicchi che sono pronti a piazzare il primo grande colpo della loro gestione. Offrono circa 100 milioni al Milan e Berlusconi ci mette meno di un secondo a dire ‘si’. Sembra tutto fatto, nonostante le proteste dei tifosi rossoneri allo stadio e sotto l’abitazione del Pallone d’Oro, ma alla fine Kakà decide di restare. Rinuncia al ricco ingaggio promessogli «perché il progetto non mi convinceva» confessò qualche anno dopo, forse con un po’ di rimorso. L’estate successiva il grande ‘no’ è proferito invece da Totò Di Natale. Il centravanti napoletano, dopo varie stagioni da protagonista a suon di gol, viene individuato dalla Juventus come rinforzo ideale dopo un deludente 7° posto. I bianconeri non trovano l’opposizione dell’Udinese, ma a fermare tutto ci pensa lo stesso giocatore. Udine per lui è ormai come una seconda pelle e decide di tenersela stretta fino al termine della carriera. “È stato semplice dire no perché tutto è durato un minuto, il tempo di parlare con la mia famiglia e decidere di restare ad Udine. Volevo continuare in questa squadra e in questa città dove sto bene” spiegherà al tempo Di Natale. Anno 2011, altro giro, altro no. Questa volta il gran rifiuto è opera di Marek Hamsik. Dopo 4 stagioni di altissimo livello a Napoli, il centrocampista slovacco può compiere il grande passo della carriera: andare in un top club come il Milan. Per i rossoneri è l’acquisto giusto per interrompere il dominio dei cugini interisti in Italia e in Europa. Le due società trattano e trovano un punto d’intesa, ma manca una firma fondamentale che non arriverà mai: quella del giocatore. Hamsik infatti non si sente pronto per il grande salto, forse perché ancora giovane o forse perché impaurito di perdere quel sostegno, quasi familiare, che aveva ormai trovato nella città campana. L’affare salta, con lo slovacco che diventerà poi il capitano del Napoli, snobbando anche la Juve nelle sessioni di mercato successive.