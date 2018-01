ECCO COSA È SUCCESSO MARTEDÌ

Inter-Rafinha, la trattativa avanza: Ausilio a Barcellona per sbloccare l’operazione con il club blaugrana, si cerca un’intesa sulla cifra del diritto di riscatto del giocatore. accordo per il prestito con diritto, manca intesa su cifra del riscatto (difficile da concordare visto che il giocatore è fermo da aprile, le parti fanno valutazioni diverse). Previsti nuovi incontri anche con Mazinho, padre del giocatore. M’Bia (ora all’Hebei Fortune) può essere il nome per sbloccare l’operazione Ramires con il Jiangsu. Il Napoli pensa al dopo-Verdi: incassato il no dal giocatore del Bologna, Giuntoli lavora per trovare un esterno: si continua a monitorare Lucas Moura, Deulofeu pista sempre viva ma solo in prestito. Previsto incontro tra gli agenti di Politano e il Sassuolo per trovare il modo di arrivare al giocatore. Chi invece può lasciare la Serie A già a gennaio è Emerson Palmieri, che può lasciare la Roma direzione Londra. Il giocatore piace a Conte e potrebbe firmare con il Chelsea e dire così addio ai colori giallorossi. Questione Boca-Gustavo Gomez: Xeneizes ancora molto distanti dal difensore paraguaiano, il Milan continua a dire no alla proposta degli argentini che si sono ritirati dalla corsa a Centurion. Il Toro chiude per Damascan (19 anni tra pochi giorni, dello Sheriff Tiraspol) e vuole Donsah (ma al momento c’è distanza sulla valutazione fatta dal Bologna). Sassuolo, Jacopo Sala può sostituire Gazzola (che è andato al Parma) mentre il Benevento lavora per Bonifazi dopo aver completato l’affare Djuricic. Su Carlos Sanchez della Fiorentina c’è il Getafe. Cagliari, l'attaccante colombiano Ceter (classe 1997) nelle prossime ore sosterrà le visite mediche. Everton Luiz verso la Spal: prosegue bene la trattativa per il giocatore del Partizan Belgrado, si può chiudere nelle prossime ore.