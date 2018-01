Mazinho: "Rafinha all'Inter per essere felice"

Accordo raggiunto con il Barcellona, l'Inter sta per accogliere il secondo rinforzo di questo mercato di gennaio. Dopo Lisandro Lopez, ecco Rafinha. Conclusa positivamente una lunga trattativa con i blaugrana, prestito con diritto di riscatto a 35 milioni più 3 di bonus. Operazione che accontenta Luciano Spalletti, che avrà un'alternativa importante in più, e soprattutto il calciatore, che voleva fortemente il trasferimento per ritrovare continuità e spazio dopo i mesi trascorsi fuori a causa dei problemi al menisco. Volontà confermata anche da Mazinho, papà-agente del brasiliano: "L'obiettivo di Rafinha è andare in prestito con diritto di riscatto all'Inter per giocare – ha dichiarato a globoesporte - Al Barcellona è molto difficile trovare una maglia da titolare ed è una situazione che ormai va avanti da cinque anni. Vuole giocare ed essere felice, è quello che gli piace fare. E l'Inter è un club eccellente". Mazinho aggiunge ulteriori dettagli sull'accordo nel caso in cui i nerazzurri dovessero esercitare il diritto di riscatto: "Ha un contratto col Barcellona fino al 2020 ma con l'Inter firmeremo un pre-accordo fino al 2021", spiega l'agente di Rafinha.