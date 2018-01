"Dispetto scudetto", duello per Politano: rassegna

Clamoroso duello

Anche l'apertura di Tuttosport è dedicata al duello di mercato per Matteo Politano. "Clamoroso! Anche la Juve su Politano" è il titolo della prima pagina, che nel sommario recita "Colpo di scena nella trattativa tra Napoli e Sassuolo: un nuovo esterno potrebbe tornare molto utile ai bianconeri che rischiano di perdere Cuadrado per un lungo periodo. Allegri stasera col Chievo cerca il sorpasso su Sarri. Buffon (in panchina) lancia un messaggio alla società: 'Se per voi continuo ad essere un punto fermo non smetto'". In basso, fa scalpore la cessione di Pellegri, che si accasa al Monaco. Di spalla, lo spazio dedicato al Torino con la riflessione sul mercato. "Pazzo-Donsah? Ok, ma a Mazzarri servono i cross" e un'idea in tal senso potrebbe essere Laxalt del Genoa. Poi l'Inter, con Icardi che "si gode" il ritorno ad un blocco argentino. Infine, i diritti tv e la "Corsa al rialzo: Sky e Mediaset più gli spagnoli". In basso a destra, il patto tra il Paris Saint-Germain e Neymar: "Se vinciamo la Champions puoi andar via". Nella sezione sportiva del Corriere della Sera, panoramica sulle due squadre romane. "Dzeko, telenovela con il Chelsea: domani gioca, poi (forse si chiude)" titola la seconda pagina dello sport; in basso il ritratto di Lucas Leiva, "piedi caldi e occhi di ghiaccio" per "il guerriero della Lazio" che ha riportato l'ordine al centrocampo di Simone Inzaghi dopo la partenza di Lucas Biglia, andato proprio al Milan, prossimi rivali dei biancocelesti.