Sarri-Napoli: il giorno della verità

Il sogno scudetto è svanito a poche giornate dalla fine del campionato, il Napoli chiude al secondo posto nel campionato di Serie A dopo un duello avvincente contro la Juventus. Non è bastata la vittoria dell'Allianz Stadium agli azzurri per strappare il titolo ai bianconeri, campioni d'Italia per la settimana stagione consecutiva. Ma il popolo napoletano ha comunque apprezzato lo splendido campionato della squadra di Maurizio Sarri, che ormai nel suo triennio al San Paolo ha conquistato davvero tutti. Due secondi e un terzo posto, altra qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Non sono arrivati trofei nel triennio Sarri, ma il processo di crescita è stato sicuramente importante. Tanto da portare il Napoli a giocarsi lo scudetto testa a testa con la Juventus. Battuto ancora una volta il record di punti: gli azzurri si fermarono lo scorso anno a quota 86 punti, ora sono a 88 ma hanno ancora una partita da giocare. Nella speciale classifica dei punti totalizzati nelle varie stagioni di Serie A, i primi tre posti sono proprio di Maurizio Sarri. Che ha ottenuto gli stessi risultati nelle classifiche per gol segnati: la stagione attuale, con 95 gol segnati in 49 partite in tutte le competizioni, è la terza per prolificità dietro le due precedenti (111 reti nelle prime 49 partite del 2016/17 e 106 nelle 48 giocate nella stagione 2015/16). E per il futuro? La voglia di entrambe le parti è quella di migliorarsi ancora. Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri faranno un bilancio della situazione e vedranno insieme se ci saranno i presupposti per continuare questo rapporto. I tifosi azzurri attendono solo di conoscere il futuro della panchina del Napoli, ma gran parte della piazza si è già schierata con l'allenatore in occasione dell'ultima partita giocata allo stadio San Paolo contro il Torino. Questa la giornata decisiva, con l'incontro tra il presidente e Maurizio Sarri per definire il futuro.