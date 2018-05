La Roma e Ante Coric sempre più vicini: i giallorossi hanno infatti praticamente messo le mani sul talento croato della Dinamo Zagabria. Centrocampista classe 1997, Coric era arrivato a Roma nella giornata di sabato, segno di come la trattativa fosse ormai giunta ai dettagli. Dopo un ulteriore incontro a Trigoria tra Coric, il suo agente e Monchi, le firme sono ormai vicinissime. Tanto che sono state fissate le visite mediche per la giornata di lunedì a Villa Stuart. La chiusura dell’affare, dovrebbe comportare un esborso di circa 8 milioni di euro, mentre Coric firmerebbe un contratto fino al 2023. Il giovane croato è considerato uno dei migliori prospetti in patria, dove per movenze e stile di gioco è paragonato a Modric. Una garanzia in tal senso è la scuola Dinamo Zagabria: Coric fa parte della prima squadra in pianta stabile ormai da tempo, sin dall'esordio a soli 16 anni insieme ad un altro talento come Marko Pjaca.



Passi in avanti anche per Marcano



Non solo Coric: la giornata odierna è stata importante anche per compiere passi in avanti verso l'acquisto di Ivan Marcano. Il nome del difensore classe '87 portoghese, in scadenza con il Porto, è ormai accostato da tempo ai giallorossi. Ma le parti si sono ulteriormente avvicinate e da domani ogni giorno potrebbe essere quello buono per chiudere la trattativa e consegnare un altro rinforzo ad Eusebio Di Francesco.