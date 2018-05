Chi è Marcano?

Un difensore "goleador" per la Roma. È la prima caratteristica che salta all’occhio dando uno sguardo alle statistiche di Ivan Marcano, 29enne centrale di difesa del Porto, scelto dai giallorossi per rinforzare il reparto arretrato di Eusebio Di Francesco. Nell'ultima stagione, in cui ha vinto il campionato con la squadra di Coinceçao, Marcano ha segnato 7 reti, di cui una in Champions League. Nato nella scuola calcistica di El Sardinero, cittadina vicina a Santander che si affaccia sul canale della Manica, Marcano ha esordito in Liga nel 2007 con il Racing facendosi subito notare dal Villarreal, squadra in cui non è riuscito a ottenere la visibilità che si aspettava. Da quel momento, ha iniziato a girare un po' per tutta Europa, vestendo le maglie del Getafe, dell’Olympiacos e del Rubin Kazan fino ad arrivare a Oporto, dove è diventato il pilastro difensivo degli ultimi due anni. Chi lo ha visto dice che "è un Fazio con il piede sinistro". Marcano si è fatto apprezzare anche per la sua correttezza in campo: difensore ruvido da superare, ma molto corretto come evidenziato dalle pochissime ammonizioni ricevute. Solo sei. Il centrale cantabrico, dopo un avvio di carriera stentato tra il Racing e il Villarreal è riuscito a raggiungere la maturità proprio in Portogallo dove adesso è diventato uno dei calciatori più apprezzati del suo campionato: la stampa andalusa lo ha già inserito nell’undici ideale della Liga portoghese.