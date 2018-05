Chissà se l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli riuscirà a convincere Jorginho a restare in azzurro. Certamente l'italo brasiliano è uno degli uomini mercato del Napoli, nel senso che è tra quelli più richiesti soprattutto in Europa e da una squadra in particolare: il Manchester City. Pep Guardiola è rimasto folgorato dalle sue qualità proprio durante il doppio confronto di Champions con l'allora squadra allenata da Sarri. Un centrocampista che, per caratteristiche fisiche e tecniche, si addice al gioco di posizione praticato dall'allenatore catalano. Tanta qualità al servizio di una squadra a cui, forse, è mancato un calciatore come Jorginho, un "metronomo" alla Xavi tanto per fare un paragone con l'ultimo Barcellona allenato da Pep. Attualmente il City ha centrocampisti molto fisici e dinamici o centrocampisti molto offensivi, non ha un primo costruttore di gioco (se si eccettua Gundogan) e Jorginho rappresenta il giocatore ideale in quel ruolo.