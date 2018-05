La Roma presenta ai social Ivan Marcano con un paragone pesante: l’account Twitter della Roma ha pubblicato sul proprio profilo una rovesciata dell’ex difensore del Porto e l’ha confrontata con il gol realizzato da Garet Bale nella finale di Kiev contro il Liverpool. Ovviamente, il parallelismo è ironico come si può capire dal commento al tweet: "Praticamente identiche".

Difensore con il senso del gol

Scherzi a parte, il senso del gol, anche di quelli spettacolari, è tra le doti che hanno fatto brillare lo spagnolo in Portogallo. Nell'ultima stagione, in cui ha vinto il campionato con la squadra di Conceiçao, Marcano ha segnato 7 reti, di cui una in Champions League. Ma non è solo per il suo vizio del gol che la Roma ha messo gli occhi su questo colosso di un metro e novanta. Abilità nel gioco aereo, un fisico che lo aiuta nell’uno contro uno e un paio di interventi miracolosi che hanno permesso alla porta di Casillas di essere una delle difese meno battute d’Europa con solo 18 gol subiti, hanno conquistato Monchi che ha bruciato la concorrenza portando il difensore a Trigoria.