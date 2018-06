Calciomercato, Napoli-Bologna: accordo per Verdi

Una trattativa sfumata a un passo dalla conclusione positiva lo scorso gennaio e adesso un nuovo 'assalto', quello che con ogni probabilità potrebbe risultare vincente: il Napoli continua a insistere per portare in azzurro Simone Verdi e ha nuovamente trovato l'intesa con il Bologna per il cartellino del calciatore. Base d'accordo raggiunta intorno ai 25 milioni di euro, una stretta di mano che spiana la strada al trasferimento del calciatore alla corte di Carlo Ancelotti: toccherà però adesso a Verdi decidere se accettare o meno la proposta. Il Napoli attende adesso il ritorno di Verdi dagli impegni con la Nazionale per provare a definire anche con lui: un accordo verbale tra le parti è già stato raggiunto, ma adesso si dovrà passare agli accordi nero su bianco. Un passaggio non proprio scontato visto anche quanto successo lo scorso gennaio, ma questa volta il giocatore sembra essere molto più convinto di accettare la proposta del Napoli. Anche perchè al momento la posizione del Bologna è abbastanza netta: o il giocatore accetta il trasferimento in azzurro, oppure rimarrà in rossoblù anche nella prossima stagione.

Inter superata: ecco la proposta nerazzurra

Uno scatto, quello del Napoli nella corsa a Verdi, che potrebbe far pendere l'ago della bilancia definitivamente a suo favore: accordo con il Bologna raggiunto sulla base di 25 milioni di euro, una proposta che ha superato quella nerazzurra. L'Inter, molto forte sul calciatore, ha chiesto ulteriore tempo (fino alla fine della prossima settimana) e il Napoli ne ha approfittato per chiudere con il Napoli: i nerazzurri avevano messo sul piatto un'offerta da 8 milioni di euro per il prestito, con diritto di riscatto già fissato a 14 milioni, stessa formula che adesso la società nerazzurra presenterà al Sassuolo per Politano, profilo molto gradito a Luciano Spalletti. Per Verdi al Napoli si attende solo l'ultimo sì da parte del calciatore, quello definitivo.