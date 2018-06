Dopo aver festeggiato il ritorno in Champions League, l'Inter pensa alla prossima stagione e a rafforzare la squadra a disposizione di Luciano Spalletti. La priorità resta sempre quella di prendere un esterno d'attacco, per dare un'altra alternativa in quelle posizioni in cui nel corso della stagione appena conclusa hanno giocato Candreva e Perisic. E il nome nuovo, in questo senso, è quello di Malcom, esterno del Bordeaux. Si tratta di un calciatore giovanissimo, classe 1997, ma di grande talento: quest'anno 12 gol e 7 anni in 35 partite nel campionato francese. In passato l'aveva opzionato anche il Barcellona, che lo ha seguito a lungo. E ora, Malcom, è finito nel mirino dell'Inter, che ha iniziato a informarsi sulle condizioni della trattativa. L'operazione non sarebbe semplicissima, il brasiliano è valutato dal Bordeaux non meno di 40 milioni. Si tratta quindi di un affare difficile, l'Inter però resta alla finestra in attesa di capire se ci sarà la possibilità di aprire eventualmente una trattativa.

Alternativa Politano, Verdi ormai sfumato

Restano, ovviamente, delle piste alternative, molto più percorribili. Sembra ormai sfumato Simone Verdi, destinato al Napoli. L'Inter si è presa del tempo prima di provare l'accelerata, è quindi indietrissimo rispetto agli azzurri. Anche perchè il club di De Laurentiis ha già trovato l'accordo con il Bologna sulla base di 25 milioni, a differenza dell'Inter che si è fermata a 8 milioni di prestito più 14 milioni di riscatto. Stessa formula che i nerazzurri vorrebbero utilizzare con il Sassuolo per Matteo Politano. E' questa la vera pista percorribile in Italia, considerato il sempre più imminente passaggio di Verdi al Napoli. Politano piace a Luciano Spalletti, da vedere se l'Inter proverà l'affondo decisivo per regalare l'esterno neroverde al proprio allenatore.