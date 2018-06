L’eredità di Buffon, uno stimolo in più

Non soltanto in Nazionale dunque, Perin potrebbe presto essere chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Gigi Buffon anche alla Juventus. "Questo è uno stimolo – ha aggiunto il portiere -, Buffon è un punto di riferimento per tutti noi. Siamo in tanti ad aspirare alla sua maglia in Nazionale, ma non spetta a me decidere quali sono le gerarchie. Ma la maglia da titolare non ce la giochiamo solo io e Donnarumma, non dimentichiamo che c’è anche Sirigu, che a 31 anni può essere considerato ancora giovane. Poi c’è anche Meret. E pure lo stesso Buffon, se dovesse decidere di tornare. Lui è uno dei migliori portieri al mondo e alle critiche che ha ricevuto ha sempre risposto sul campo. Abbiamo un rapporto eccezionale e lo stimo tanto. E’ uno di quelli da cui c’è tanto da imparare, non solo per le capacità tecniche".