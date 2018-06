Calciomercato azzurro in continua evoluzione, dopo aver di fatto definitivo l'arrivo di Simone Verdi dal Bologna ( si attende adesso solo l'annuncio ufficiale) , il Napoli continua a guardare con attenzione al mercato in entrata. Uno degli obiettivi principali della società del presidente De Laurentiis è quello di rinforzare il centrocampo: tanti i nomi sul taccuino degli uomini mercato azzurri, da Rudy del Bayern Monaco ai profili di Torreira della Sampdoria, Fabian Ruiz del Betis Siviglia e Dembélé. C’è però un retroscena relativo ai giorni scorsi: il direttore sportivo Giuntoli ha provato a portate a Napoli Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 di proprietà del Cagliari: 40 milioni di euro la richiesta del club rossoblù, cifra che il Napoli ha però ritenuto eccessiva. Affare che al momento si è dunque bloccato, ma non è da escludere un eventuale nuovo tentativo visti anche i buoni rapporti tra i due club.

Napoli, idea Achraf Hakimi

Centrocampo ma non solo, mercato del Napoli che guarda anche in difesa. Se rimane Hysaj, l'obiettivo del Napoli è quello di portare in rosa un giovane terzino da valorizzare con calma senza affidargli, almeno inizialmente, la maglia da titolare. Un vice-Hisay dunque e il nome individuato dagli uomini mercato azzurri è quello di Achraf Hakimi, terzino destro del Real Madrid, che nell'ultima stagione ha collezionato 17 presenze (9 in Liga, con due gol). Idea che stuzzica molto Giuntoli, anche se il terzino classe 1998 è un obiettivo sicuramente non facile da raggiungere ma che il Napoli segue da tempo. Contatti già allacciati, così come con Stefan Lainer del Salisburgo, calciatore che piace anche alla Lazio.