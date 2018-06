Pallotta, vacanze italiane

Domenica di relax a Orvieto per il presidente della Roma James Pallotta. Arrivato in Umbria in mattinata assieme alla moglie e a una coppia di amici, si è concesso ai selfie di tifosi e curiosi senza però accennare mai ad argomenti di mercato. Visita al Duomo, una passeggiata per Corso Cavour e pranzo in un ristorante del centro a base di pane burro e alici, baccalà per antipasto e poi cappellacci, la specialità di Orvieto.