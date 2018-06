I migliori giovani in circolazione: è questa la direttrice del calciomercato della Roma, che dopo l’arrivo di Bryan Cristante ha chiuso anche l’operazione che porterà Justin Kluivert in giallorosso. Il club ha raggiunto l’intesa con l’Ajax, a cui andrà una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro più bonus, per l’attaccante classe 1999. Il 19enne olandese già questa sera (lunedì, ndr) arriverà nella capitale, dove nella giornata di martedì si sottoporrà alle visite mediche necessarie per ottenere l'idoneità sportiva e poi firmerà il suo nuoco contratto.

Figlio del più celebre Patrick, il giovane Justin ha concluso da protagonista l’ultima stagione in Eredivisie, dove ha segnato 10 gol in 30 presenze. La Roma è stata la squadra più veloce, tra le tante che si erano fatte avanti per il calciatore, a trovare gli accordi necessari per assicurarsi uno dei talenti più suggestivi del panorama europeo. Esterno sinistro offensivo, Kluivert si aggiungerà alla batteria di esterni a disposizione di Eusebio Di Francesco. L’olandese non ha problemi a giocare anche sull’altra fascia, dando all’allenatore un’ulteriore alternativa di utilizzo.