Torreira faro della Samp

La Sampdoria scelse di puntare su Torreira fin da subito considerando che, alla prima stagione in blucerchiato, il centrocampista disputò 35 gare in Serie A, senza però trovare la via della rete. Nel campionato appena concluso, invece, l’uruguaiano è riuscito a schiodarsi dallo zero nella casella dei gol fatti, siglando addirittura quattro reti: una peraltro d’autore, segnata alla Juventus nell’incredibile vittoria della Samp al Ferraris. Insomma, i colpi non gli mancano e sono stati ben presto notati da diverse squadre. Il Napoli e l’Arsenal su tutte, con gli azzurri che avevano pensato all’uruguaiano per sostituire il partente Jorginho, ma che dovranno adesso virare su altri giocatori vista l’accelerata dei gunners decisiva per chiudere l’operazione con la Sampdoria.