Due esterni per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri, la Juventus fa sul serio e pensa ad una doppia operazione. Dopo i discorsi avviati per Joao Cancelo, con l’incontro avvenuto nelle scorse ore con il Valencia – fiducia che cresce ma ancora nessun accordo sulla formula dell’affare, le parti si riaggiorneranno prossimamente -, la società bianconera spinge anche per Matteo Darmian. Un profilo che piace parecchio quello del terzino italiano del Manchester United, ritenuto ideale soprattutto per la sua duttilità: contatti con i Red Devils che proseguono, la prossima settimana è previsto un incontro a Manchester con la società inglese per provare ad andare avanti. Non è assolutamente esclusa una doppia operazione, con la Juventus che potrebbe dunque pensare di prendere sia Cancelo che Darmian anche in considerazione dell’infortunio di Spinazzola.