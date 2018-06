Ricomincerà da Genova, Walter Sabatini. Sponda blucerchiata, più precisamente: accordo in vista tra il dirigente, che diventerà responsabile dell’area tecnica del club, e la Sampdoria. Dunque, dopo le esperienze con Roma e Inter (col gruppo Suning), Sabatini è pronto a fare grande la Samp. Un ruolo decisivo è stato giocato da Carlo Osti, il direttore sportivo, che ha spinto molto per questa collaborazione. Insieme ad Antonio Romei, il braccio destro del presidente Massimo Ferrero, potrebbe partire un nuovo corso per la squadra, sempre con Marco Giampaolo in panchina. L’allenatore, inoltre, si è detto molto contento del nuovo arrivo in società: l’esperienza di Sabatini, in tal senso, è una garanzia. Pochi giorni fa, peraltro, era stato annunciato l’addio di Daniele Pradè, che soltanto un mese fa aveva rinnovato; dopo essersi separato dalla Sampdoria, si è accordato con l’Udinese.