Pastore-Roma, c'è l'accordo

Javier Pastore è sempre più vicino al ritorno in Italia, con la maglia della Roma. Gli ultimi contatti tra le parti avuti in giornata hanno confermato le buone sensazioni degli scorsi giorni, con il giocatore intenzionato al trasferimento e i giallorossi pronti ad accoglierlo. L’agente dell’argentino, Marcelo Simonian, è arrivato ieri a Milano e ha raggiunto l’intesa col club per un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, con un contratto di 4 o 5 anni. Una sensibile riduzione dello stipendio, dunque, per Pastore, che al Paris Saint-Germain ne percepiva sei con i relativi bonus. Ma come ha già fatto intendere nelle scorse ore, non è mai stata una questione economica, avendo già rifiutato offerte precedenti dal campionato cinese e dal West Ham, che sarebbero state con ogni probabilità più remunerative. Col PSG, che chiedeva 25 milioni bonus compresi, l’accordo è stato raggiunto a 24 ma senza bonus. Insomma, manca davvero poco alla formalizzazione e alle stesure dei contratti, che avverrà nei prossimi giorni.