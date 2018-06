A tutto De Laurentiis. Il patron del Napoli esce dall'incontro per lo stadio San Paolo - avvenuto in prefettura con il sindaco De Magistris - e dice tutto: da Fabian Ruiz a Marek Hamsik, passando per l'impianto, Sarri e la questione portieri. Il Napoli è tra Areola e Meret, ma "De La" svela che non sono i soli: "Ci sono altri 3 nomi, ma la porta sarà ben coperta!". Anche se al momento non può parlare. Queste le sue parole ai cronisti presenti.

"Hamsik? Se non mi portano 30 milioni diventano 40!"

Così il patron su Marek Hamsik: "Per lui voglio 35 milioni, non 30. Ce ne hanno offerti 15, anzi in realtà ci hanno offerto un giocatore che gioca in Cina, ma per me è un ex. Chi gioca in Cina si può dire che ha dimenticato come si gioca in Europa o in Serie A. Posso scendere al massimo a 30 milioni, ma se non me li portano entro lunedì diventano 40".

"Areola o Meret? Ci sono altri tre nomi"

Sulla questione portiere: "In realtà ero a Parigi solo per una riunione dell'ECA, si è parlato di ciò che accadrà in Europa tra il 2024 e il 2027. Non c'è un portiere che sia meglio di un altro, dipende anche da come giocherà la squadra, è tutto da vedere ancora. Non vi preoccupate comunque, la portà sarà ben coperta. Oltre ad Areola e Meret ci sono altri tre nomi che girano e che stiamo seguendo, ma non posso svelarli". Fabian Ruiz, invece, è una formalità: "Ho pagato la clausola di 30 milioni di euro". Capitolo stadio: "Il Napoli è al centro della città, tutti ne conoscono l’importanza. Dobbiamo lavorare insieme".

"Sicuri che Sarri andrà al Chelsea?"

Infine, un passaggio anche su Maurizio Sarri. Su di lui c'è il Chelsea di Abramovich, ma De Laurentiis - alla domanda sull'ex allenatore azzurro, canta "Marina, Marina" e afferma: "Siete proprio sicuri che Sarri andrà al Chelsea? Chi vivrà, vedrà". Tra una sfilza di sorrisi.