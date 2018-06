Joao Cancelo torna in Italia. Dopo settimane di trattative e incontri, è fatta per il suo arrivo alla Juventus. La società bianconera ha infatti trovato nel pomeriggio di lunedì l’accordo con il Valencia per il trasferimento a titolo definitivo - non si tratterà quindi di prestito con diritto/obbligo, come inizialmente ipotizzato - dell’ex giocatore dell’Inter, tornato in Spagna a giugno dopo la scadenza del prestito. La Juve verserà nelle casse del Valencia 40 milioni di euro, accontentando quindi le richieste iniziali del club di Liga, che doveva chiudere la cessione per rispettare il Fair Play Finanziario. Per il giocatore un contratto da 3 milioni di euro per 5 anni. Da definire ci sono solo gli ultimi dettagli sulle formule del pagamento, ma l’operazione è ormai conclusa: il portoghese classe 1994 è atteso a Torino già nella giornata di martedì, mentre sono previste per mercoledì mattina le visite al JMedical.