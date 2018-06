Un Flaco per la Roma. Salutato Nainggolan, diventato un nuovo giocatore dell’Inter, i giallorossi sono pronti a ufficializzare l’acquisto di Javier Pastore, tornato in Italia dopo sette anni (e 269 presenze) trascorsi al Paris Saint-Germain. L’argentino, partito da Ibiza, dove stava passando le sue vacanze estive, è atterrato a Ciampino intorno alle 18.00, accolto da un gran numero di tifosi, accorsi all’aeroporto per dargli il primo saluto nonostante la pioggia battente che ha colpito la Capitale. Sarà giallorosso: al club francese 20 milioni di euro più 4 di bonus. L’ex fantasista del Palermo (in rosanero dal 2009 al 2011), oggi 29enne, trascorrerà in città la serata e nella giornata di martedì svolgerà le visite mediche di rito, prima di firmare il suo nuovo contratto con la Roma. Sarà il decimo (il giovane Bianda compreso) colpo dell’estate del direttore sportivo Monchi.