Pensavo di restare, ma spesso nel calcio i desideri non si realizzano

Rafinha ha poi parlato della sua intenzione di rimanere all’Inter. "In nerazzurro sono stato benissimo e credevo di restare. Ero davvero convinto che grazie alla qualificazione in Champions League sarei rimasto all’Inter – ha confessato il centrocampista brasiliano -, ma invece non è successo. E’ sempre una questione di affari, purtroppo a volte il calcio non realizza quelli che sono i desideri delle persone. In questo momento sono un calciatore del Barcellona: non sono ancora rientrato, ma in mente ho di presentarmi in ritiro il prossimo 11 luglio e poi vedremo, sono pronto a tutto".