Calciomercato, tutte le trattative del 27 giugno

Nel giorno dell'arrivo di Cancelo a Torino (selfie notturni con i tifosi accorsi a Caselle), l'Inter ha dato un'accelerata alla trattativa Politano, che può portare presto l’esterno in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto. Percorso inverso per Zappa e Merola, non si molla nemmeno la pista Malcom.

La Roma invece, dopo l’annuncio e la presentazione di Pastore, attende il giovane Bianda dal Lens. Lazio-Salisburgo ai dettagli per Berisha, rilancio del West Ham per Felipe Anderson il cui sostituto può essere Gelson Martins, impegnato con la nazionale portoghese al Mondiale.

Toro, Verissimo insiste per vestire granata. Vertice di mercato in casa Samp, cresce la fiducia per La Gumina. Praticamente definito lo scambio alla pari Falcinelli-Di Francesco tra Sassuolo e Bologna.

Sul mercato della Juve va registrata anche la nuova offerta rifiutata dal Cska per Golovin, 19 mln + bonus lasciando al club russo il 10% sulla futura rivendita. Considerando le ottime prestazioni al Mondiale il Cska ha alzato le richieste da 25 milioni a 30. La Roma, chiusa con successo l'operazione Pastore (al Pag vanno 24,7 milioni), ha trovato l'accordo con un altro club francese per Bianda. Operazione da 4-5 mln, probabile contratto quinquennale per il giocatore. Napoli vicino all'accordo definitivo con Lainer: al Salisburgo andranno 12 mln. Si può definire in settimana. Clamorose novità sulla situazione societaria del Milan: non è arrivata la fumata bianca perché Yonghong Li ha cambiato nuovamente le carte in tavola, come sempre sul rettilineo finale. La distanza con Commisso quindi torna notevole, con l’italoamericano ora infuriato nonostante l’ultimatum fissato per le prossime ore resti invariato. Ma non c’è più la fiducia di prima. Yonghong Li sarebbe deciso - nel caso di mancato accordo - ad andare avanti con il Milan e a versare i 32 milioni di euro a Elliott entro il 6 luglio, rinviando così il tutto a ottobre aprendo dal 7 luglio nuovi tavoli di trattativa sperando di creare asta. Oltre a quella dei tifosi questo scatenerà la furia e quella della UEFA. Senza cambio di proprietà cadono le minime speranze di ribaltare al Tas la sentenza di Nyon.

Il Parma ha fatto firmare un contratto quinquennale a Stulac che lascia così il Venezia, la Spal è d'accordo con Dickmann, che arriva dal Novara. Atalanta, interesse per Odgaard, l’attaccante danese classe 1999 dell’Inter.