L’Inter è scatenata. Nerazzurri attivissimi sul mercato e non accennano a fermarsi. Dopo aver ufficializzato il colpo Nainggolan, nel pomeriggio di mercoledì è arrivato anche l’annuncio dell’acquisto del giovane Bastoni dell’Atalanta, promettente difensore classe 1999, che arriva nell’ambito dell’operazione che ha portato Bettella, fresco campione d’Italia con la Primavera di Vecchi, a Bergamo. Ma non finisce qui: è infatti sempre più vicino anche Matteo Politano, che potrebbe essere il rinforzo da regalare a Spalletti sull’esterno. Recapitata a inizio settimana un’offerta al Sassuolo da 5 milioni di euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Si aspetta l’ok definitivo del club neroverde, che sembra essere vicino.

Odgaard possibile contropartita

Anche in questo caso, diversi giovani dell’Inter potrebbero passare al Sassuolo nell’ambito della operazione per Politano. Certamente, qualora si concretizzasse, saranno inseriti Davide Merola e Gabriele Zappa, con quest’ultimo che poi tornerebbe subito in prestito in nerazzurro. Possibile anche l’inserimento come contropartita il promettente attaccante Jens Odgaard: incontro nella giornata di mercoledì tra l’agente e il Sassuolo. Sul giocatore però si registra anche l’interesse dell’Atalanta.