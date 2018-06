Perin, Cancelo ed Emre Can i primi tre colpi di questo calciomercato, la Juventus ora cerca gli ultimi rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri. Per il centrocampo il grande obiettivo è Aleksandr Golovin, calciatore del CSKA Mosca che sta trascinando la Russia ai Mondiali. La Juventus ha rilanciato dopo i continui 'no' del club russo, arrivando ad offrire 19 milioni di euro più bonus. E in casa bianconera si stava preparando anche un ulteriore rilancio, confermando la percentuale sulla futura rivendita. Ma Golovin, ormai, sembra lontano, anche perchè su di lui c'è il Chelsea che ha una prelazione su tutti i calciatori del CSKA Mosca. Il centrocampista classe '96 piace anche a Maurizio Sarri, che lo avrebbe voluto volentieri anche al Napoli. E l'arrivo sempre più imminente dell'allenatore italiano sulla panchina dei Blues è un altro indizio sul possibile trasferimento di Golovin al CSKA Mosca, con la Juventus che sarà costretta a virare su altri obiettivi per il suo centrocampo.

Il mercato in uscita

Ma in casa bianconera si lavora anche alle cessioni. Il Genoa tarda a chiudere per Alberto Cerri, su cui c'è ora il Cagliari: il club rossoblu ha offerto 10 milioni, con la Juventus che sta valutando questa proposta. Sturaro, invece, interessa anche al Newcastle oltre che al Leicester. Moise Kean piace al Monaco che potrebbe prenderlo a titolo definitivo con diritto di ricompra per i bianconeri. Il Leganes, invece, vorrebbe in prestito il giovane attaccante reduce dall'esperienza all'Hellas Verona. Infine la Juventus prende dal Perugia il giovane classe 1995 Magnani, che potrebbe andare al Bologna o al Sassuolo.