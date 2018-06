Un altro giovane da valorizzare e da lanciare nel grande calcio, Davide Bettella è un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il difensore classe 2000 è arrivato a Bergamo dall'Inter, nell'operazione che ha visto trasferirsi alla corte di Spalletti con un anno d'anticipo rispetto a quanto previsto Bastoni. Bettella è stato pagato dall'Atalanta circa 7 milioni di euro, con l'Inter che però ha conservato il diritto di ricompra per i prossimi anni. Questo il comunicato con cui l'Atalanta ha annunciato l'arrivo del giovane difensore: "Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Inter F.C. per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Davide Bettella. All'Inter F.C. viene concesso il diritto di ricompra. Davide Bettella è nato a Padova il 7 aprile 2000. Difensore centrale moderno e completo, è considerato uno dei migliori prospetti della sua generazione, ha qualità di primo livello sia in marcatura che in fase di impostazione. Cresciuto nelle giovanili del Padova e poi passato al settore giovanile dell'Inter con cui vince gli scudetti U15, U17 e quello Primavera quest'anno. Fin dall'U15 diventa un perno delle selezioni azzurre, fino a vestire, pur con l'anno in meno, la maglia dell'U19 e contribuendo lo scorso marzo in maniera decisiva alla qualificazione alla fase finale degli Europei con il gol della vittoria 4-3 sulla Polonia nel finale della seconda gara della fase Elite".



"All'Atalanta per migliorare"

Queste le prime parole di Bettella dopo la firma con la società nerazzurra: "Sicuramente l'Atalanta è una bellissima realtà, sono molto contento di essere qui – ha dichiarato al sito ufficiale del club di Bergamo - La cosa che mi ha colpito di più è questo spirito di appartenenza, sembra quasi una famiglia unica. Penso sia una cosa bellissima. I miei obiettivi? Sarà la prima stagione tra i grandi campioni, sarà dura ma penso solo a migliorare giorno dopo giorno ed arrivare in alto. Gasperini mi può dare una grande mano per quanto riguarda il gioco, la personalità e tutti i punti di vista. E' un allenatore che crede molto nei giovani, è una cosa bellissima perchè in pochi hanno questo coraggio di affidarsi a così tanti ragazzi, aspettando anche qualche errore. Per questo penso sia una grande persone e un ottimo allenatore. Per me è tutto nuovo, sicuramente sarà una stagione emozionante. Di sicuro proveremo ad arrivare in fondo a tutte le competizione, daremo sempre il massimo".