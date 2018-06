Cuadrado, rinnovo in vista

Non solo Chiellini e Barzagli. La Juventus è al lavoro anche per rinnovare il contratto di Juan Cuadrado, attualmente impegnato in Russia con la sua Colombia. Il 30enne è una delle pedine fondamentali di Massimiliano Allegri e la società vorrebbe prolungare la sua permanenza in bianconero. Il dialogo prosegue per ora senza intoppi e il giocatore potrebbe a breve firmare un nuovo contratto che lo legherà alla Juve fino al 2021 o al 2022.