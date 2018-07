Radja Nainggolan ha pubblicato un video nelle storie Instagram nel quale saluta dall'interno degli spogliatoi di Trigoria i suoi ex compagni di squadra della Roma: "Ragazzi, è stato un piacere. Mi mancherete tutti, vi voglio bene". Il centrocampista belga, che si è trasferito all'Inter ha alle sue spalle alcuni componenti dello staff tecnico giallorosso e anche Daniele De Rossi, che ha risposto scherzando agli auguri rivolti al Ninja: "In bocca al lupo un c...". Il tutto, ripetiamo, in un clima molto sereno e gioioso. ma la risposta di De Rossi fa davvero redere come si può vedere e ascoltare nel video d'apertura.