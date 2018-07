Il Torino è davvero a un passo da Armando Izzo. Nella ultime ore infatti la società granata ha trovato un accordo con il Genoa per il cartellino del difensore classe 1987, che dovrebbe trasferirsi alla corte di Walter Mazzarri per 10 milioni di euro. Accordo tra club trovato, adesso toccherà al Torino trovare l'intensa contrattuale con Izzo: un contatto tra le parti, quello che con ogni probabilità sarà decisivo, è previsto per la giornata di oggi. Il Torino dunque è vicinissimo ad assicurarsi le prestazioni del difensore che nell'ultima stagione ha collezionato 16 presenze e un gol: un'annata condizionata prima dalla squalifica e poi da una serie di infortuni prima al ginocchio e poi al polpaccio. Il Torino però ha dimostrato di credere fortemente nelle qualità del calciatore, raggiungendo un accordo con il Genoa sulla base di 10 milioni di euro e superando la concorrenza del Sassuolo.

Nuovo rilancio Sassuolo? Il Torino pronto a chiudere

Izzo, infatti, rimane ancora oggi un obiettivo del Sassuolo: la società neroverde si era mossa per prima per il giocatore, raggiungendo anche un'intesa di massima con il Genoa per il suo cartellino. Sassuolo però che non è riuscito a trovare l'accordo economico con il calciatore: resta da capire se ci sarà un nuovo rilancio nelle prossime ore aumentando la proposta di ingaggio, in caso contrario il Torino – che ha offerto un stipendio più elevato rispetto al Sassuolo – chiuderà già in giornata con Izzo.