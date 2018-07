Bruno Peres, Juan Jesus e Gerson: tre brasiliani, tre calciatori della Roma, tre possibili partenti. La società giallorossa lavora ai colpi in uscita e i tre potrebbero essere gli indiziati a lasciare la Capitale. Quasi certamente non sarà più a disposizione di Eusebio Di Francesco Bruno Peres, che dopo essere stato molto vicino al ritorno al Torino potrebbe far rientro in Brasile. Sul terzino della Roma è forte il San Paolo: le parti sono vicine e si sta cercando l’accordo definitivo. L’operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto per una cifra totale di 8 milioni di euro, ma un’alternativa potrebbe essere rappresentata dall’ipotesi di un accordo in prestito con obbligo di riscatto, magari abbassando la cifra iniziale del prestito oneroso. Un altro difensore che potrebbe lasciare la Roma è Juan Jesus: l’ex Inter è finito del mirino di Porto e Zenit San Pietroburgo, che al momento hanno però portato avanti soltanto dei sondaggi. Infine potrebbe cambiare aria, rimanendo comunque in Italia, Gerson: il centrocampista è stato richiesto dall’Empoli neopromosso.