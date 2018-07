Il calciomercato è bollente. Tutte le squadre di Serie A sono a caccia di rinforzi, quando è quasi giunta l’ora di tornare in campo per la preparazione estiva. A muoversi nelle ultime ore l’Atalanta, che sta provando a inserirsi per Mario Pasalic, ex centrocampista del Milan di proprietà del Chelsea (nell’ultima stagione allo Spartak Mosca). Il giocatore, su cui c’è anche il forte interesse della Fiorentina, piace ed è gara a due per riportarlo in Serie A.

Genoa, c’è Romulo. In arrivo anche Mazzitelli

Molto attivo anche il Genoa, che sta cercando di completare la sua rosa in vista della prossima stagione. È ormai in chiusura l’affare Romulo: il brasiliano, grazie a una clausola che gli permette di svincolarsi in caso di retrocessione, arriverà dall’Hellas Verona a parametro zero. Vicinissimo anche Mazzitelli del Sassuolo: operazione ai dettagli per il centrocampista, possibili visite mediche già prima del weekend. Rossoblu che infine si sono inseriti nella trattativa per Soualiho Meïté, centrocampista classe 1994 di proprietà del Monaco. Tentativo anche per Berenguer del Torino.

Cerri verso Cagliari, la Fiorentina vuole Ceccherini

Chi si sta muovendo intensamente sul mercato è anche il Cagliari, a caccia di un attaccante da affiancare a Leonardo Pavoletti. Il profilo individuato è del tutto simile all’ex Napoli e Genoa, ovvero quello di Alberto Cerri, tornato alla Juventus dopo il prestito in Serie B al Perugia. Affare che si può concludere: parti vicine. Rossoblu al lavoro anche per il ritorno di Albin Ekdal, centrocampista svedese retrocesso con l’Amburgo nell’ultima stagione. Attiva anche la Fiorentina, nelle ultime ore al lavoro per Ceccherini, difensore centrale del Crotone che piace a Pioli.