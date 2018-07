Le prime pagine dei giornali spagnoli sono tutte per lui e non poteva essere altrimenti: quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Il fenomeno portoghese lascerà il Real Madrid e si trasferirà alla Juventus? Interrogativi ai quali prova a dare una risposta Marca, che dedica l'intera prima pagina a CR7: "Cristiano è ferito: o Florentino torna sui suoi passi oppure se ne va. Il giocatore ha deciso di andare via e non ne fa solo una questione economica. Ritiene che il club non lo stia trattando bene. Il suo rapporto con il presidente ormai è compromesso. La Juve è alla finestra", si legge. Anche As dedica spazio al futuro di Cristiano Ronaldo e in taglio alto scrive: "Florentino apre la porta a Cristiano. Secondo le informazioni di 'Jugones', il Madrid accetterà un'offerta della Juventus da 100 milioni di euro". Sport dedica l'intera prima pagina a Ronaldo: "Lo vendono. Porte aperte a Cristiano: Florentino Perez è disposto ad accettare un'offerta da 100 milioni di euro per cederlo alla Juventus. Il giocatore vuole andarsene: l'ambiente intorno al calciatore conferma la trattativa per il trasferimento e spera che presto l'operazione bomba dell'estate arrivi alla chiusura".