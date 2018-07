Adesso è ufficiale: Kevin Prince Boateng torna in Italia e vestirà la maglia del Sassuolo. La società neroverde ha ufficializzato l'acquisto dell'ex Milan dall'Eintracht Francoforte, a titolo definitivo. Boateng ha firmato un contratto triennale e sarà presentato nella giornata di venerdì: Prince ha rinunciato a disputare l'Europa League per far ritorno in Italia, una scelta di vita per chi come lui era stato inserito nell'ultima stagione tra i Top 11 della Bundesliga e, in quella precedente, tra i migliori della Liga grazie alle ottime prestazioni con la maglia del Las Palmas.

De Zerbi: "Prince sarà il nostro valore aggiunto"

Un annuncio che arriva in una giornata importante per il Sassuolo, che ha presentato il nuovo allenatore Roberto De Zerbi. Dopo l'esperienza con il Benevento, De Zerbi potrà lavorare da inizio stagione ad un progetto in cui crede molto: "La scelta che ha fatto il Sassuolo combacia con la mia, vengo qui non per fare la comparsa. Porterò avanti con forza e passione le mie idee, con l'amministratore delegato ci siamo trovati subito e da parte mia non c'è mai stato alcun dubbio. La mentalità - ha proseguito De Zerbi - resterà quella del Sassuolo che ha vinto tante volte in stadi come San Siro: proveremo a giocarcela con tutti". Nel giorno dell'ufficialità di Boateng, anche De Zerbi ha voluto dare il benvenuto all'ex Milan: "Sarà il nostro valore aggiunto, ha qualità e quelli come lui vanno sempre messi in campo. Può fare diversi ruoli, perché è maturo e intelligente". Infine, un auspicio su Berardi: "Spero rimanga con noi".