Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo mercoledì

È febbre CR7. La Juve è prudente ma ci crede sempre di più. Si continua a trattare con intermediari in attesa di capire se il Real davvero lo può cedere davvero a 100 mln come si dice (su questo non ci sarebbe infatti nulla di scritto). Se il Real alla fine dà l'ok e Ronaldo accetta la proposta del club bianconero – che offrirebbe circa 30 mln a stagione - si potrebbe anche arrivare davvero a una chiusura.

Si muove anche il Milan. Nell’operazione che porterà Locatelli al Sassuolo, i rossoneri hanno chiesto Berardi. Operazione impostata in prestito con obbligo per entrambi con altri 10-12 mln per il Sassuolo. Il Milan pensa alle uscite: c'è un'offerta del Fulham per Musacchio, Gustavo Gomez invece va al Boca: 6 mln di euro + 20 % sulla futura rivendita. Napoli, Lainer sta spingendo con il Salisburgo per la cessione. L'Inter continua a seguire Malcom: l’ultima offerta è 10 di prestito e 30 di diritto di riscatto ma il Bordeaux continua a fare un po’ di resistenza e pretende che quei 30 si trasformino in obbligo a condizioni facili. L’Inter vorrebbe farla alle sue condizioni. Servirà lavoro diplomatico per raggiungere un’intesa che ancora non c’è. Ufficiale Lautaro Martinez, prossimi obiettivi: terzino destro (Darmian o Vrsaljko) e un centrocampista (Dembelé). In uscita, Samuele Longo può andare in una tra Alaves, Rayo Vallecano e Huesca.

Roma, passi avanti per la cessione di Bruno Peres al San Paolo: si può chiudere nelle prossime ore in prestito con diritto di riscatto. Castan piace al Frosinone, il problema è l’ingaggio alto. Colpo del Parma che sta facendo fare le visite mediche a Bruno Alves. Il difensore portoghese era già stato in Italia due anni fa con la maglia del Cagliari. Ora era ai Rangers di Glasgow. Si sta ancora trattando sulla durata del contratto e sull’eventuale indennizzo. Giocatore di grande esperienza, 36 anni. Lazio, Nani andrà al Belgrano in prestito. Il Toro accoglie Izzo: ufficiale l’arrivo del difensore dal Genoa, affare da 8 milioni di euro più 2 di bonus. Nkoulou è stato ufficialmente riscattato dal Lione per 3.5 mln. Il Cagliari ha incontrato la Juve per Cerri, il Genoa si avvicina a Romulo.