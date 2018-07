L'ultima stagione non è stata positiva per Nicola Kalinic. Appena sei gol totali con la maglia del Milan, poi la negativa parentesi al Mondiale con l'allontanamento dalla Nazionale croata dopo il rifiuto di entrare in campo in occasione della gara d'esordio contro la Nigeria. L'attaccante cerca ora un'occasione di riscatto, che però potrebbe non dargli il Milan. La sua avventura rossonera, infatti, potrebbe finire dopo appena un anno. Sul croato c'è sempre l'Atletico Madrid, che nei giorni scorsi ha superato il Siviglia nella corsa al calciatore. C'è stato anche un incontro in Spagna tra i due club, alla presenza dell'agente dell'attaccante. L'Atletico Madrid propone un prestito con un diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni non semplici. Proposta che non è stata accettata al momento dal Milan. Nel frattempo è arrivata anche un'altra offerta dai rossoneri, dal Bayer Leverkusen: il club tedesco lo comprerebbe a titolo definitivo. Il giocatore, però, aspetta l'Atletico e spera che tra le due società si arrivi a un accordo sulla formula.

Gomez-Boca: trattativa saltata? S'inserisce la Lazio

Era praticamente tutto fatto per il trasferimento di Gustavo Gomez al Boca, visite mediche comprese. Operazione da 6 milioni di euro più il 20% della futura rivendita per il club rossonero. Il difensore, però, non ha accettato una clausola inserita nel contratto dal Boca Juniors e ha preferito tornare in Paraguay. La trattativa, quindi, rischia di saltare definitivamente. E su Gustavo Gomez si è inserita anche la Lazio, che sta provando ad arrivare al calciatore. Il Milan, però, ha già un accordo con il Boca Juniors e spera che questo venga rispettato.